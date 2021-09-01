/648324/محمد-عبد-العزيز-يشارك-فى-لقاء-لجنتي-حقوق-الإنسان-بمجلسي-النواب-والشيوخ-بالسفير-الأمريكي

شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، في لقاء السفير الأمريكي جوناثان كوهين، وكبيرة موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مارجريت دوجرتي، حيث تم استقبال الوفد الأمريكي في مقر مجلس النواب المصري بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء النائب محمد عبد العزيز بالسفير الامريكي بمجلس النواب

العلاقات المصرية الامريكية

تناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى البرلماني وضرورة استمرار الحوار في كافة الملفات التي تهم الجانبين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والدور المصري الكبير في ذلك، ودور مصر في مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك أهمية تبادل الزيارات بين نواب البرلمان في مصر وأمريكا لمزيد من الحوار والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ومن بينها مجال حقوق الإنسان.

هذا وشارك النائب محمد عبد العزيز أمي فى لقاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واستقبل ممثلوا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية على رأسهم الأمين العام للوكالة السفير محمد خليل اليوم الثلاثاء وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والدبلوماسية واستعرض ممثلوا الوكالة الدور الكبير الذي تقوم به في دعم عدد كبير من الدول الأفريقية . واستعرض السفير محمد خليل أمام الحضور جزء مبسط من الدور الذي تقوم به الوكالة منذ قرار إنشائها في ٢٠١٣ حتى الأن بعدد من الدول الأفريقية مؤكدا على الرعاية الكاملة للوكالة من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية السفير سامح شكري نظرا لتقديرهم للدور المهم والفعال الذي تقوم به الوكالة .