حمادة صدقي لـ دوت الخليج: «زيزو» قادر علي تعويض غياب محمد صلاح

/648332/حمادة-صدقي-لـ-تحيا-مصر-زيزو-قادر-علي-تعويض-غياب-محمد-صلاح

قال حمادة صدقي لـ دوت الخليج: من الطبيعي أن يفوز منتخب مصر في مباراة اليوم أمام أنجولا ، حتي في ظل غياب محمد صلاح ، وأن الأفضلية للمنتخب الوطني سواء نجوم في صفوف الفريق أو حتي تاريخ المواجهات بين المنتخبين .

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: وقال: ممكن مانشوفش أفضل أداء من المنتخب الوطني اليوم ، لكن متأكد أن الفوز سيكون حليفه أمام أنجولا وبسؤال عن التشكيل المتوقع اليوم للفراعنة أمام المنتخب الأنجولي خاصة بعد غياب أكرم توفيق: وتابع: غياب أكرم توفيق مش هيفرق كتير ، كابتن حسام البدري ضم باهر المحمدى و أحمد توفيق ، وأي حد منهم قادر علي تعويضه واستكمل حديثة قائلاً: غياب صلاح مؤثر بالتأكيد ، لكن أحمد سيد زيزو اماكانياته جيدة وممكن يعوض غياب صلاح بشكل كبير وأضاف: اتمني أفشة يقدم أداء جيد ، خاصة أنه صانع اللعب الأساسي في المنتخب ، ويقدر يحرك الفريق ويصنع فرص وأختتم حديثة قائلاً عن غياب مصطفي محمد و وجود محمد شريف : حسام البدري بيعتمد علي محمد شريف بشكل كبير واللاعب قدم مردود طيب في الأمم الأفريقية . قائمة منتخب مصر حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا . محمد صلاح والنني وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

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