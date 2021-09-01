من لاعبو منتخب مصر للدراجات للجماهير : " تعالوا وشاركونا وشجعونا" في كأس العالم للمضمار "فيديو"

تعالوا وشاركون وشجعونا ... هذه هي الرسالة التي أطلقها لاعبو منتخب مصر للدراجات، والتي ناشدت الجماهير من أجل مؤازرتهم وتشجعيهم خلال بطولة كأس العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 والتى ستقام بالمضمار المنشيء حديثاً باستاد القاهرة الدولى.

وظهر لاعبو منتخب مصر في فيديو خاص يطالبون فيه بتشجيعم ومؤازرتهم ومتابعتهم على قناة اون تايم سبورت التي تنقل البطولة .

وجاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا والمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

من ناحيته أعلن مسئولو شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق بطولة العالم لدراجات المضمار، والتجهيز لحفل الافتتاح واستكمال مشوار تقديم وتنظيم بطولات على أعلى مستوي كما حدث في الفترة الأخيرة، وحرص منتصر النبراوي في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على متابعة الكواليس الأخيرة والخاصة بحفل الافتتاح وأيضا تنظيم البطولة وتسهيل مهمة جميع المشاركين.

وعقد منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي العديد من الاجتماعات التنسيقية مع قيادات الشركة قبل انطلاق حفل الافتتاح وفي مقدمتهم محمد عبادة رئيس قطاع العمليات وشادي مظهر مدير الاحداث الرياضية.

وشهدت الفترة الماضية عقد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة جلسات مكثفة مع منتصر النبراوي، رئيس شركة تذكرتي للترتيب للبطولة للخروج بحدث عالمى يليق بمصر لاسيما أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة من ضمنها العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات وهو ما يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة.