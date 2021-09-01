رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلى المملكة وشروط السفر الى السعودية 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير عن رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، وقامت قبل أيام الجوازات السعودية بدعوة المقيمين والراغبين في الذهاب إلى المملكة بضرورة تسجيل لقاح كورونا الذي قد حصلوا عليه، وذلك بعد فتح الطيران السعودي للقادمين من كافة الدول التي كان محظور القدوم منها بصورة مباشرة ومنها مصر، وجاء الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة السعودية شرطاً للدخول، وأن يكون المقيم قد تحصل على الجرعتين قبل مغادرته البلاد.

رابط تسجيل لقاح كورونا للسفر الى السعودية

صرحت الجوازات السعودية أنه تأتي خطوة تسجيل اللقاح قبل الذهاب إلى المملكة، في إطار تسهيل إجراءات السفر وتجنيب كافة المسافرين مسألة الانتظار لفترات طويلة عند مختلف منافذ المملكة. كما وطرحت الجوازات رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن شروط السفر الى السعودية للمسافرين من المقيمين وأسرهم وكذلك مرافقيهم غير المحصنين والمحصنين وكافة مواطني مجلس التعاون العربي الخليجي وأصحاب التأشيرات الجديدة.

اللقاحات المعتمدة في المملكة السعودية

تزامنا مع اطلاق ذلك الرابط، كان هناك تعديل يتعلق بمجموعة اللقاحات المعتمدة في السعودية، إذ قامت وزارة الصحة في السعودية بإعلان اعتمادها للقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينين. إلا أن اشترطت وزارة الصحة في الوقت نفسه أن الذي قد تم تلقيحه بلقاح سينوفارم أو سينوفاك، يجب عليه أن يتلقى جرعة أخري تعزيزية لواحد من اللقاحات المعتمدة ايضاً، مثل أسترازينيكا وفايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.

فتح الطيران السعودي للمقيمين وأهم شروط السفر إلى السعودية

تم الإعلان مؤخراً من قبل المملكة عن فتح الطيران السعودي المباشر أمام المقيمين، في 9 دول كانت تحظر السعودية استقبال المسافرين منها وتتضمنهم مصر ولبنان وتركيا ودولا أخرى، إلا أنها وبعد الفتح المشروط، كان من أبرز هذه الشروط أن يكون المقيم قد تحصل على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة داخل السعودية قبل مغادرته، والتسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا، الذي اطلقته الجوازات السعودية مؤخراً.

أما من لا ينطبق عليه هذا الشرط، فيظل الحال على ما هو كان عليه، حيث على المسافر حينها الذهاب إلي المملكة من الدول الـ 9 الذهاب بصورة غير مباشرة من خلال دولة ثالثة، وسيتعرض أيضًا للحصول على لقاح كورونا والخضوع إلي الحجر الصحي.