/648335/سب-وقذف-براءة-الأعلامي-أحمد-موسي-من-تهمة-ممدوح-حمزة

قضت محكمة مدينة نصر ،اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي كمال مسعود، ببراءة الأعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي على قناة صدي البلد من تهمة سب وقذف ممدوح حمزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل براءة الأعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي من تهمة سب وقذف ممدوح حمزة

الرأي العام

وقدم عمر الاصمعي المحامي بالنقض ووكيل الاعلامي أحمد موسي، عدة دفوع أمام المحكمة برئاسة القاضي كمال مسعود وعضوية القاضيين عبد الرحيم فتحي ومحمد رضا وسكرتارية حسام محمود،تتعلق بحق الاعلامي والصحفي في نشر المعلومات للرأي العام، وأستند علي أحكام القانون والدستور.

جرائم الأمن القومي

كما أن الاعلامي أحمد موسي لم يتعد علي حرمة الحياة الخاصة لممدوح حمزة، وأن المحادثة الهاتفية التي عرضها للمدعي بالحق المدني تتضمن ما يعاقب عليه لما أحتوته من التشجيع علي إرتكاب جرائم تمس الأمن القومي للبلاد.

في سياق اخر تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة المقدم كريم البحيري، من ضبط عاطل، حال ركوبه «سيارة مستأجرة» بدائرة القسم، «وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار، كمية من مخدر الفودو ، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالي».

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام رجال مباحث، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة العامة للتحقيقات.