أوقاف مطروح توزع 260 كجم لحوم من صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح حسن عبد البصير إنه تم توزيع 260 كيلو جرام من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا بواحة جارة أم الصغير التابعة لمركز ومدينة سيوة، بالإضافة إلى توزيع طن من الأرز و460 كيلو جرام سكر.





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