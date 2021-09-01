فيديوجراف.. تشغيل 400 مشروع بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج"، ما تم إنجازه من مشروعات فى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التى تم ضخها.
وجدد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالحكومة أمس، التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواقع المستهدفة فى مختلف القطاعات، مشددا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
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