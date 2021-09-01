صور.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور مقر الوكالة المصرية للشراكة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الاهتمام بالتعريف بالدور الذى تقوم به وزارة الخارجية المصرية بصفة عامة، والوكالة بصفة خاصة فى خدمة وتعزيز المصالح المصرية بالخارج.

استعرض السفير محمد خليل، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، محاور العمل المختلفة وما تقدمه الوكالة المصرية للأشقاء الأفارقة من خلال برامج بناء القدرات والدورات التدريبية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية، علاوة على إيفاد الخبراء لتدريب الكوادر الوطنية.

كما تطرق أمين عام الوكالة إلى المساعدات التى يتم تقديمها إلى الدول الأفريقية وفقاً لاحتياجاتها، وكذا المساعدات الإغاثية خلال الأزمات، بالإضافة إلى المشروعات المختلفة التى تقوم الوكالة بتنفيذها فى مختلف المناطق بالقارة لدفع معدلات التنمية بها.

وأشار إلى الأهمية التى توليها الوكالة لموضوعات التعليم والمنح الدراسية التى تقوم بتوفيرها للكوادر الإفريقية للدراسة بالمؤسسات التعليمية المصرية المرموقة، فى سبيل إعداد كوادر متميزة وقادرة على النهوض بالقارة.

تناول اللقاء أيضاً التعريف بالجهود التى تبذلها الوكالة فى إطار التعاون الثلاثى مع شركاء التنمية الدوليين والنظراء من الوكالات التنموية فى تنفيذ المشروعات التنموية بالدول الإفريقية، وكذا سعى الوكالة الحثيث إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص المصرى لترسيخ التواجد المصرى فى القارة.

ومن جانبها، استعرضت السفيرة سها الجندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، الجهود المصرية للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع الاتحاد الإفريقى وأجهزته المختلفة، بما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة على الساحة الإفريقية.

هذا، وقد قام أعضاء الوفد بطرح أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير عمل الوكالة، وتصورهم لكيفية تعزيز الجهود التى تقوم بها فى القارة الإفريقية، ومد مظلة أنشطتها إلى دول أخرى خارج القارة، كما أعربوا عن رغبتهم فى توفير تغطية أكبر لأنشطة الوكالة حتى يتسنى التوعية بما تقوم به كذراع تنموى للدولة المصرية مع الإعراب عن استعدادهم للمساهمة فى هذا الجهد.

كما أعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالدور الوطنى الذى تقوم به الوزارة بصفة عامة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بصفة خاصة فى تعزيز المصالح المصرية فى الخارج، وأعربوا كذلك عن تطلعهم لاستمرار التواصل والتنسيق مع الوكالة المصرية.