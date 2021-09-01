الأنبا بولا يحدد لكهنة طنطا ثمان فئات أكثر احتياجا للخدمة

جدة - نرمين السيد - بدأ اللقاء بالقداس الإلهى وبعدها ألقى الأنبا بولا عليهم كلمة روحية حول خدمة الفئات الأكثر احتياجا من خلال دراسة متى 25 وأوشية المرضى، وحددها فى ثمان فئات "الفقير - الغريب - المريض - المحبوس - من ليس له رجاء - من ليس له معين - صغيرى القلوب - الذين فى العاصف".

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