بعد قليل..رئيس الوزراء يفتتح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار مساء اليوم ، حيث يشارك في السباق 40 دولة، وستقام البطولة في الفترة من 1 سبتمبر حتى 5 سبتمبر 2021

وتستضيف مصر اليوم الأربعاء، بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، استكمالا لمشوار تقديم وتنظيم بطولات على أعلى مستوي كما حدث في الفترة الأخيرة.

وتعد بطولة العالم للدراجات هى مسابقات سنوية يُروج ويُنظم لها الاتحاد الدولي للدراجات لتحديد أبطال العالم من راكبي الدراجات، حيث تنفذ البطولات في عدة أنماط مختلفة من السباقات التي تقام كل عام في دولة مختلفة.

وتنظم شركة تذكرتي بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 والتي ستقام بالمضمار المنشيء حديثاً باستاد القاهرة الدولى أمام مجمع الاتحادات الرياضية والتي تنطلق اليوم الموافق 1 سبتمبر حتى 5 سبتمبر 2021 بمشاركة 40 دولة.

يشارك في البطولة ما يقرب من 40 دولة في مقدمتها كل من: فرنسا والمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.