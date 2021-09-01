/648345/مفاجأة-سارة-مصطفى-محمد-يحضر-مباراة-مصر-وأنجولا

يصل المهاجم الدولي مصطفى محمد، نجم نادي الزمالك والمعار إلى صفوف فريق جالاتا سراي التركي، إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك في إطار استعداداته لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب أنجولا.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق مباراة منتخب مصر ومنافسه منتخب أنجولا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ومن المفترض ان يحضر مصطفى محمد المباراة، حيث يتواجد مهاجم جالاتا سراي في مدرجات استاد الدفاع الجوي، على أن ينضم لصفوف المنتخب بعدها، استعدادًا لمواجهة الجابون يوم الأحد المقبل.

تصريحات مدرب انجولا

أكد بيدرو مدرب منتخب انجولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 قطر، وقال: "منتخب انجولا يواجهة العديد من الصعوبات في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام منتخب مصر بالقاهرة".

وواصل: "منتخب مصر يمتلك العديد من العناصر الموهوبه في صفوف الفراعنة والتي يمكنها تحقيق الفوز".

وأضاف: "غياب محمد صلاح للإنضمام لصفوف ليفربول، ومحمد النني في المتواجد في صفوف آرسنال الإنجليزي، لا يقلل من شأن وقة الفراعنة".

وأردف: "القوت كان محدود لنا من قبل الاتحاد الدولي لكررة القدم، بتقديم المباراة بيوم واحد، ويأتي ذلك على الفريق الضيف".

واختتم: "ستكون مباراة صعبة علينا، ومستعدون بشكل قوي ونعرف نقاط الضعف في صفوف الفريق المصري، ومستعدون لها بشكل قوي".

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

محمد صلاح والنني

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.