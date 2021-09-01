/648348/الألمانية-جيتي-سيمون-تتوج-بأول-ذهبية-في-بطولة-العالم-للدراجات-بالقاهرة

توجت الألمانية جيتي سيمون، بالميدالية الذهبية، في منافسات فردي الاسكراتش سيدات، ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي يستضيفها مضمار القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 5 من شهر سبتمبر المقبل.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

حصلت الألمانية جيتي سيمون على المركز الأول في منافسات فردي الاسكراتش ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة.

وفي السياق ذاته توجت الروسية فاليريا فالجونين بالميدالية الفضية في السباق ذاته، بينما فازت بالميدالية البرونزية البولندية ماجا تراكا.

نطلقت اليوم الأربعاء، أولى منافسات بطولة العالم للدراجات من على مضمار القاهرة، ويشارك في منافسات المسابقة 46 دولة.

تستمر منافسات البطولة حتى 5 سبتمبر الجاري، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يتابع تنظيم البطولة بصفته الشخصية، وتحظى من جانبه باهتمام كثير.

وتبدأ مراسم حفل افتتاح البطولة، مساء اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف، وقامت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لرياضة الدراجات، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بتوجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل افتتاح البطولة، حيث أصدرت له بطاقة خاصة.

ويتضمن حفل افتتاح البطولة، استعراضًا بالدراجات، واستعراض أعلام الدول المشاركة في البمسابقة، والذي يبلغ عددهم 46 دولة، بجانب حفلة غنائية وطنية للمطرب محمد نور.

الدول المشاركة

تضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كلا من: جنوب أفريقيا وجنوب السودان وأسبانيا والسودان وسويسرا وترينداد وتوباجو وأوغندا وأوكرانيا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر والأرجنتين والنمسا وبيلاروسيا وبلجيكا وبوروندي وكندا وكوستاريكا والتشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وهونج كونج والهند وإيطاليا وكوت ديفوار والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا ومالي والمكسيك والمغرب وهولندا والنيجر ونيجيريا وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا ورواندا والسعودية والسنغال.

وضمت قائمة منتخب مصر 12 لاعبا ولاعبة هم :

قائمة المنتخب

عبادة محمود-حبيبة السيد -شهد سعيد-مريم عاصم-بسملة رامي- عبدالله عفيفي -محمود بكر-يوسف شريف -مهاب عزيز- خالد علام -عبد الرحمن فهيم.

وأوضح وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»، كافة التفاصيل الخاصة باستضافة مونديال الدراجات، وعدد آخر من الموضوعات المتعلقة باللعبة.

تصريحات رئيس اتحاد الدراجات

وقال رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لـ دوت الخليج: “ مصر حققت إنجاز تاريخي وغير مسبوق في الوطن العربي ولا إفريقيا، ولا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهو استضافتها لحدث كبير بحجم بطولة العالم للدراجات”.

وأضاف: “أشرف صبحي ساعدنا كثيرا، منذ توليه منصب وزير الرياضة، وحتى من قبل أن يكون وزير رياضة كان يقف معنا”.

وتابع: “الأن يمكننا أن نقول أن مضمار القاهرة أصبح جاهزا لاستضافة بطولة العالم للدراجات، وذلك جاء بعد سنوات عجاف، عملنا خلالها في صمت وبذلك كل ما بوسعنا”.

“نظمنا بطولة إفريقيا على أكمل وجه، وأثنا على تنظيمنا رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وشكر في المستوى الذي قدمه منتخب مصر في تلك البطولة”.

“ ستبدأ منافسات بطولة العالم يوم 31 أغسطس الجاري وتنتهي 5 سبتمبر المقبل، وستقام على مضمار القاهرة”.

وأكد وجيه عزام على مكانة مصر على مستوى الناشئين، واستشهد بـ “عبد الله عفيفي” لاعب منتخب مصر، والمصنف الاول على العالم، كما يحتل منتخب مصر المركز الأول على العالم في التصنيف على مستوى الدول

وأوضح عزام، أنه بالإضافة لتأثير فيروس كورونا على منافسات الدراجات، أثرت امتحانات الثانوية العامة نوعا ما على إعداد بعض لاعبينا.