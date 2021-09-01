/648350/التعليم-العالي-تعلن-فتح-باب-تعديل-وإضافة-وحذف-الرغبات-للتقدم-للجامعات-الأهلية

تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام وبناءا على رغبتهم في فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات، لمن قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فتح باب تعديل وحذف الرغبات للتقدم للجامعات الأهلية

الجامعات الاهلية

و تم فتح الباب لتعديل الرغبات لكل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام ٢٠٢١ الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة الثانية عشر ليلا يوم الاثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١.

التنسيق

وعلى الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم سرعة الدخول على حساباتهم على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية لتعديل رغباتهم بإعادة الترتيب والإضافة والحذف، وتستمر هذه الفرصة من الآن ولمدة يومين.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة، وتقديم الدعم الفني الذي ييسر لهم عملية التنسيق.

وصرح د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 في الساعة الخامسة مساءً، وتستمر هذه المرحلة حتى مساء الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 في الخامسة مساءً، وتعلن نتائج هذه المرحلة ظهر يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر.

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن هذا النظام يطبق في المرحلة الأولى على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بينما يطبق هذا النظام في المرحلة الثانية على الطلاب الحاصلين على (الثانوية العامة، مدارس النيل، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية) حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.