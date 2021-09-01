جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح الباب لتعديل الرغبات لكل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام 2021 الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة الثانية عشر ليلا يوم الاثنين 30 أغسطس 2021.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، وبناء على رغبتهم فى فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات لمن قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية. وأضافت، على الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم سرعة الدخول على حساباتهم على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية لتعديل رغباتهم بإعادة الترتيب والإضافة والحذف، وتستمر هذه الفرصة من الآن ولمدة يومين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالى: فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات لمدة يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.