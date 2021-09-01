التعليم العالى تعلن فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات فى الجامعات الأهلية 

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام وبناء على رغبتهم في فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات لمن قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية.

وتم فتح الباب لتعديل الرغبات لكل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام 2021 الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة الثانية عشر ليلا يوم الاثنين 30 أغسطس 2021.

وعلى الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم سرعة الدخول على حساباتهم على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية لتعديل رغباتهم بإعادة الترتيب والإضافة والحذف، وتستمر هذه الفرصة من الآن ولمدة يومين.