"مو".. الصحة العالمية تحذر من متغير خطير لفيروس كورونا (فيديو)

تحذيرات جديدة أطلقتها منظمة الصحة العالمية حول نوع جديد من فيروس كورونا يُعرف باسم "مو"، والذى تم تحديده لأول مرة فى كولومبيا يناير الماضى "مو" يعرف علميًا باسم B.1.621.

وقالت منظمة الصحة عن هذا الفيروس إن خطورته تتمثل في مقاومة اللقاحات، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهمها بشكل أفضل، وإن متغير مو له كوكبة من الطفرات تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعى وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ويزداد القلق بشأن ظهور طفرات فيروسية جديدة مع ارتفاع معدلات الإصابة على مستوى العالم مرة أخرى فى ظل ظهور متغير دلتا شديد العدوى والانتشار خاصة بين الأشخاص غير الملقحين وفى المناطق التى تم فيها تخفيف تدابير الوقاية اللازمة لمكافحة الفيروسات.

وتحدد منظمة الصحة حاليًا 4 أنواع مختلفة من فيروس كورونا مثيرة للقلق بما فى ذلك "ألفا" الموجودة فى 193 دولة و"دلتا"، الموجودة فى 170 دولة، و5 متغيرات بما فى ذلك "مو"، الذى تم الإبلاغ عنه فى دول أخرى فى أمريكا الجنوبية وأوروبا.