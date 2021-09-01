/648351/رئيس-مجلس-الدولة-يوجه-المندوبين-المساعدين-الجدد-بالتفاني-في-أداء-رسالتهم-السامية

هنأ المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أعضاء المجلس الجدد؛ ممن أدوا اليمين القانونية اليوم الأربعاء، ووجههم بالتفاني في أداء رسالتهم السامية والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

دوت الخليج جاء ذلك في كلمته خلال أداء المندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة من دفعتي 2016-2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 327 - 328 لسنة 2021 اليمين القانونية. محافظة المندوبين المساعدين الجدد على هيبتهم وشدد رئيس مجلس الدولة، على ضرورة محافظة المندوبين المساعدين الجدد، على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه والنأي عن الشبهات. يذكر أن مجلس الدولة، اتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم القاعات بالمجلس قبل استقبال المندوبين المساعدين الجدد وأقاربهم ومراعاة التباعد المكاني، موجهين بعدم المصافحة وارتداء الكمامات.

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