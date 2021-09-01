/648355/التعليم-تتيح-امتحانات-المواد-غير-المضافة-للمجموع-لطلبة-الثانوية-العامة-عبر-موقع-الوزارة-الأربعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثاني في هذه المواد للعام الدراسي 2020/2021، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/ar/exams-subjects-outside2/

دوت الخليج يرصد موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

الثانوية العامة

هذا واعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام وبناءا على رغبتهم في فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات، لمن قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية.

و تم فتح الباب لتعديل الرغبات لكل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام ٢٠٢١ الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة الثانية عشر ليلا يوم الاثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١.

وعلى الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم سرعة الدخول على حساباتهم على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية لتعديل رغباتهم بإعادة الترتيب والإضافة والحذف، وتستمر هذه الفرصة من الآن ولمدة يومين.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة، وتقديم الدعم الفني الذي ييسر لهم عملية التنسيق.