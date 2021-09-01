من ركلة جزاء.. أفشة يتقدم بالهدف الأول لمنتخب مصر أمام أنجولا "فيديو"

تقدم محمد مجدي أفشة في الدقيقة بهدف للمنتخب الوطنى في الدقيقة 4 في مرمى منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022 ، من ضربة جزاء حصل عليها أحمد فتوح بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

انطلقت مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022،ويحلم الفراعنة بتحقيق انطلاقة قوية تساعدهم في رحلة التأهل للمونديال وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية.. ويضم التشكيل الرسمي محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات "- محمد شريف . تشهد دكة منتخب مصر أمام أنجولا تواجد الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - أيمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

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