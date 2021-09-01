«أفشة» يتقدم بالهدف الأول لمصر في شباك انجولا«فيديو»

/648360/أفشة-يتقدم-بالهدف-الأول-لمصر-في-شباك-انجولافيديو

نجح محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط منتخب مصر الأول، في تسجيل الهدف الأول في شباك أنجولا في الدقيقة الـ 4 من عمر المباراة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب الفراعنة، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

📽 هدف منتخب مصر الأول بأقدام أفشة 🔥⚽️pic.twitter.com/thiDU7FLzj — Ahly Insider (@AhlyInsider) September 1, 2021

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فري ارسنال، في لقاء اليوم، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.

تشكيل مصر أمام انجولا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح.

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمد شريف – حسين الشحات.

دكة بدلاء منتخب مصر أمام أنجولا

تواجد الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - أيمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

محمد صلاح والنني

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.