أمانة العجوزة تكرم الفائزين بنهائيات دوري مستقبل وطن بحضور قيادات ونواب الحزب

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دوت الخليج يرصد تكريم الفائزين بدوري مشتقبل وطن بالعجوزة

دوري مستقبل وطن

إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة، احتفلت أمانة الحزب بالعجوزة بختام الدور الأول من دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل".

مستقبل وطن بالعجوزة

وشهد الاحتفال الذي نظمته أمانة الحزب بالعجوزة تحت رعاية أحمد الوليد أمين الحزب والنائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، حضور ومشاركة كلاً من النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ امين الحزب بمحافظة الجيزة، النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، والنائب زكي عباس عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والجيزة والعجوزة والنواب عمرو القطامي وطارق سعيد ومحمد الحسيني أعضاء مجلس النواب، المهندس أحمد صبري أمين المجالس المحليه بالأمانة المركزية للحزب، محمد عمارة أمين العمل الجماهيري بالأمانة المركزية للحزب، المهندس عبد الحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بمحافظه الجيزة، أحمد سليم الأمين المساعد للعمل الجماهيري بالمركزية، محمد غريب عضو هيئة مكتب العمل الجماهيري بالمركزية، والمستشار أحمد عطاالله الأمين المساعد للتنظيم بمحافظة الجيزة.

وشكلت في وقت سابق أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، لجنة لمتابعة تنفيذ النسخة الثالثة لدوري مستقل وطن بمحافظة الجيزة تحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة والنائبة هند رشاد أمينة الإعلام بالمحافظة وضمت فى عضويتها المهندس عبد الحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بالمحافظة منسقًا عامًا والدكتور عصام درويش أمين الثقافة والرياضة بالمحافظة وشريف جلال أمين الشباب بالمحافظة وحلمي عبد الفتاح وياسمين عاطف عضوا هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية التي سبقت المباراة النهائية التي علق عليها الإعلامي المخضرم خالد لطيف، إقامة مجموعة من الاستعراضات الشعبية والفنية والرياضية، قبل أن تنطلق المباراة الختامية والتي انتهت بفوز فريق العالمين على فريق محور الملك عبد الله، وعقب اللقاء تم تسليم كأس البطولة لقائد فريق العالمين وتم توزيع شهادات الميداليات والجوائز المالية وشهادات التقدير على أعضاء الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات ودعم الرياضة وتقديم الدعم الكامل للشباب ليكونوا أبطال مصر الرياضيين بما يضمن إستمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.