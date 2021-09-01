/648362/حزب-الشعب-الجمهوري-يقدم-التهاني-للفريق-أسامة-ربيع-رئيس-هيئة-قناة-السويس-بمناسبة-تجديد-الثقة

قدم الأستاذ عمرو الشافعي أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن الحزب بالمحافظة اليوم التهاني للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لتجديد الثقة من القيادة السياسية كرئيس للهيئة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج استقبل الفريق أسامة ربيع الأستاذ عمرو الشافعي والنائبة أمل عصفور بمكتبه بمقر الهيئة في محافظة الإسماعلية لتقديم التهاني ومناقشة عدد من الموضوعات. وقدم أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد والدكتورة أمل عصفور للفريق أسامة ربيع بمناسبة تجديد الثقة درع الحزب تقديرا لمجهوداته والعاملين بهيئة قناة السويس خلال الفترة الماضية، والتى شهدت عدة مواقف أهمها مشكلة السفينة ايفرجيفن والتى انتهت خلال وقت قياسى أشاد به العالم كله. وضربت الهيئة نموذجاً فى فن إدارة الأزمة منذ جنوح السفينة حتى التعويم وما تبعها من اجراءات للحفاظ على حقوق الدولة المصرية في تلك الأزمة. وناقش مُمَثلا حزب الشعب الجمهوري والفريق أسامة ربيع خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والملفات التى تخص دعم هيئة قناة السويس لمحافظة بورسعيد في إطار مشاركاتها المجتمعية واهتمامها بحل أي مشاكل لأهالي مدن القناة الثلاث.

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