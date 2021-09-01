سفير فنلندا الجديد يبدأ مهام منصبه فى مصر

جدة - نرمين السيد - سلم السفير بيكا كوسونن، اليوم الأربعاء، السفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية لقطاع المراسم بوزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لفنلندا لدى جمهورية مصر العربية خلفا للاورا كانسيكاس-ديبريز التى شغلت منصب سفير فنلندا بالقاهرة خلال الفترة من أول فبراير 2017 وحتى 31 أغسطس 2021.





ونقل بيان لسفارة فنلندا بالقاهرة عن كوسونن قوله: "لقد سعدت وشرفت بهذه المهمة لأنها ستتيح لى الفرصة للتعرف على الدور الفعال التى تقوم به مصر فى إفريقيا والمنطقة". وأفاد البيان بأن كوسونن كان سفيرا لفنلندا فى أفغانستان، وشغل مناصب عديدة فى الخارجية الفنلندية كان من بينها: ملحقاً لقانون المعاهدات، وملحقاً للسياسيات التجارية للاتحاد الأوروبى فى الأمريكتين، ومستشاراً مختصاً بالسياسة التجارية، ومؤخراً نائب المدير ورئيس قطاع العقوبات فى وحدة القانون الدولى العام. وأوضح البيان أن كوسونن كان سكرتيرا ثانيا فى بعثة فنلندا إلى الناتو ثم المستشار القانونى للتمثيل الدائم لفنلندا فى الاتحاد الأوروبى وعمل مستشار الوزير لشؤون الاتحاد الأوروبى فى سفارة فنلندا بباريس، مشيرا إلى أن كوسونن حاصل على درجتى ماجستير فى القانون، أحدهما من جامعة هلسنكى والأخرى من الأكاديمية الأوروبية للإدارة العامة فى لكسمبورج.

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