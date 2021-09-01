صور.. أسقف أبوقرقاص يلتقى 970 أرملة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور القس انطونيوس يوسف والقس رويس نبيل مسؤولى خدمة الأرامل بالإيبارشية، وبحضور مجموعة من الآباء الكهنة بكنائس قطاع غرب الإيبارشية. شمل اللقاء مشاركة 28 كنيسة بحضور970 أرملة، وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى ثم غذاء محبة ثم كورال كنيسة مارجرجس بنزلة حنس، ثم ألقى الأنبا فيلوباتير كلمة روحية بعنوان "إيمان المرأه الكنعانية" وقام بتوزيع هدايا تذكارية على المشاركات.

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