/648364/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-فرنسا-والبوسنة-والهرسك-بتصفيات-كأس-العالم-لأوروبا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فرنسا والبوسنة والهرسك، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نجح منتخب اليوسنة والهرسك من التقدم في نتيجة المباراة، عن طريق إيدن دجيكو لاعب رأس الحربية لفريق إنتر ميلان الإيطالي، في الدقيقة السادسة والثلاثون من عمر المباراة.

وعاد منتخب الديوك بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، عن طريق انطوان جريزمان.

ويشهد علي المباراة ملعب "المينو" في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر، المجموعة الرابعة.

وتتصدر فرنسا تلك المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد فوزها في مباراتين وتعادلها في واحدة، بينما تتواجد البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.

وتتواجد فرنسا في المجموعة الرابعة، رفقة كل من أوكرانيا وفنلندا وكازاخستان والبوسنة والهرسك.

تشكيل فرنسا أمام البوسنة والهرسك :

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: دينيه، كيمبيبي، فاران، كوندي.

خط الوسط: ليمار، بوجبا، فيريتو.

خط الهجوم: مبابي، جريزمان، بنزيما.

منتخب فرنسا الأولمبي

فاز منتخب فرنسا الأوليمبي على نظيره منتخب جنوب أفريقيا 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في منافسات كرة القدم للرجال بأوليمبياد طوكيو.

وتقمص أندري بيير جينياك دور البطولة للمنتخب الفرنسي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 57 و78 و86، من ركلة جزاء، وأضاف تيجي سافانييه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

نتيجة مباراة فرنسا وسويسيرا باليورو

وأنقذ أسطورة ريال مدريد، كريم بنزيما بالتعاون مع حارس توتنهام هوجو لوريس، المنتخب الفرنسي من فضيحة مدوية عندما سجل هدفين متتاليين لبلاده في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يتصدى لوريس لركلة جزاء ببداية الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على المنتخب السويسري الذي اعتقد على مدار الـ 45 دقيقة الأولى وأول خمس دقائق من الشوط الثاني أنه الأقرب للتأهل لملاقاة اسبانيا في ربع النهائي بهذه البساطة ودون مقاومة.

لكن بنزيمة سجل ثنائية غيرت كل شيء في المباراة ليأتي من بعده نجم وسط مانشستر يونايتد المشاغب، بوجبا ، ليسجل أحد أجمل أهداف يورو 2020، حين قرر إطلاق تسديدة مقوسة من حوالي 25 ياردة عانقت المقص الأيسر للحارس زومر الذي قفز عليها دون جدوى لتصبح النتيجة 1/3.

ورغم العودة الرائعة للديوك الفرنسية في أجواء المباراة بثلاثة أهداف متتالية، تمكن منتخب الساعات السويسرية من تعديل النتيجة بهدفين متتاليين في توقيت مثالي حملا إمضاء سيفيروفيتش وجافرانوفيتش في الدقيقتين 81 و90.