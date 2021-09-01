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بحضور ممثل الأغلبية.. مستقبل وطن يعقد اجتماعًا موسعاً بنواب محافظة المنوفية بالأمانة العامة للحزب

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عقدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اجتماعًا موسعاً بنواب محافظة المنوفية، مساء اليوم، بمقر الأمانة العامة للحزب .

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اجتماع موسع بنواب محافظة المنوفية

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، والنائب يحيى عيسوي، والعميد أحمد الألفي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري.

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كما شارك جميع نواب الهيئة البرلمانية من أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة المنوفية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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