نشرة أخبار الأهلي: سموحة يعلن التعاقد مع «بيكهام» من المارد الأحمر.. لجنة التخطيط ترفض رحيل محمود كهربا

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شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء، على العديد من الأحداث الشيقة بالنادي، في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي، وبالأخص على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، ومجلس إدارة النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحمد بيكهام

أعلن نادي سموحة، رسمياً، ضم أحمد رمضان بيكهام، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ضم أحمد رمضان بيكهام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة فريق سموحة، عن تواجد حكم مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، بدون سماعة يتواصل بها مع حكم تقنية الفار، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأخيرة الختامية لبطولة الدوري.

مروان سرحان

أعلن النادي الأهلي، رسمياً، انضمام مروان سرحان إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وأكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع مروان سرحان وانضمامه إلى فريق السلة قادمًا من صفوف فريق سموحة.

محمود كهربا

أكد الإعلامي كريم خطاب من خلال برنامجه ، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت رحيل كهربا في الفترة القادمة حيث تري اللجنة أن كهربا لاعب مهم داخل الفريق الأحمر

وترردت أنباء عن رحيل كهربا إلي صفوف سموحة ودخوله في صفقة انتقال حسام حسن إلي النادي الأهلي ، وهو ما نفاه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وأن الفريق السكندري لا يقدر علي قيمة كهربا المادية

كما ترددت أنباء عن رحيل طاهر محمد طاهر أو مروان محسن وهو مالم يتحدد حتى الأن ، وإن كان الأقرب هو رحيل مروان محسن في ظل تلقيه عدد من العروض .

حسام حسن

عبر حسام حسن، المنضم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أنه رفض العديد من العروض؛ من أجل تحقيق حلم حياته والانضمام لنادي القرن، وكتابه تاريخ كبير لنفسه بعد انتظار15 عاما.

وقال حسام حسن: «المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حسم الأمور بشكل ناجح، أنا سعيد للغاية وشعوري لا يوصف بعدما حققت الحلم الذي طال انتظاره، خاصة أنني أنتمي لعائلة أهلاوية وانتصارات النادي هي مصدر سعادتها على الدوام».