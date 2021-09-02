وصرح الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأنه يجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلى – اعتبارى) الذى قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.
وأوضح وفقا لبيان صحفى، أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير فى المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.
وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لكليات الطب البشرى وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، فيجوز التحويل بين هذه الكليات المتناظرة شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدى الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السبت.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.