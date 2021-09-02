نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تقديم وظائف أمازون مصر بعد افتتاح فرع أمازون في مصر بدلا من متجر سوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تقديم وظائف أمازون مصر. فبعد إطلاق أمازون في مصر مرة أخرى وافتتاح الفرع اللوجستي الخاص بها في منطقة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية. حيث قام رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي بالاشتراك مع عدد من الوزراء بافتتاح المركز اللوجستي لشركة أمازون مما ينتج عنه فتح أبواب فرص العمل للشباب والتي يتبعها قلة البطالة حيث تحتاج الشركة لعدد كبير من المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها شركة Amazon egypt souq من قبل افتتاحها.

موقع تقديم وظائف أمازون مصر

بعد إعلان شركة أمازون فتح فرعها الجديد داخل جمهورية مصر العربية. ويهدف لك لجذب الأستثمارت الكبيرة من الخارج وذلك للبدء في المشروعات الكبيرة التي تشمل عدد كبير من القطاعات. وتسعى لإتاحة الفرص أمام كبار رجال الأعمال والمستثمرين لبدء تلك المشروعات في مصر. مع سعي الحكومة المصرية لتوفير جميع السبل للبدء في تلك المشاروعات الحديثة. وبالتالي تحتاج لشغل بعض الوظائف المعلن هنا من خلال رابط تقديم وظائف أمازون مصر والتي تشمل الوظائف المطلوبة وكيفية التسجيل.

الشراء من أمازون مصر 2021

رسميا تم إطلاق أمازون لأول مرة بأفريقيا اليوم الموافق الأول من سبتمبر بدلا من متجر سوق دوت كوم في مصر. وبالتالي يتمكن مستخدميه التسوق مباشرة من خلال الموقع الرسمي Amazon.eg. وكذلك من خلال تطبيق أمازون للتسوق Amazon App للهواتف الذكية. كما تم توفير خيارات للدفع كالمستخدمة من خلال سوق. بالإضافة إلى التوسع في عرض المنتجات والثقة في الخدمة المقدمة وأيضا يمكنك التسوق باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية عبر تطبيق Amazon Shopping. ومن خلال هذا التطبيق يمكنك التسوق داخل مصر أو الأمارات أو المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة أو غيرهم العديد من الدول.

كيفية الدخول إلى أمازون مصر

يمكن للمستخدمين التسجيل في أمازون عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال نفس بيانات الحساب الخاص بالمستهلك علي سوق دوت كوم. فبمجرد تسجيل الدخول ستجد كافة بياناتك شاملة طرق الدفع وعناوين التسليم وقوائم الرغبات. كما أشارت الشركة أن أي حساب سابق على سوق سيتم نقله على حساب أمازون الجديد بالإضافة إلى تسليم الطلبيات المطلوبة من خلال سوق سابقا.