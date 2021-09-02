صور .. محافظ الغربية فى منزل طفل المحلة : كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن سعادته البالغة لعودة الطفل زياد، والذى اختطفه 3 أشخاص من محل والده فى المحلة، سالما إلى أهله، متمنيا له دوام الصحة والتفوق.





وأعرب المحافظ عن فخره برجال الشرطة بمديرية أمن الغربية، والذين أثبتوا مهاراتهم وقدراتهم فى مواجهة الجريمة بحكمة واحتراف، كما أهدى المحافظ للطفل زياد مجموعة من الهدايا فضلا عن "المصحف الشريف". جاء ذلك، خلال زيارت محافظ الغربية منزل الطفل زياد البحيرى عقب عودته لبيته وعائلته بالمحلة الكبرى، بعد تعرضه لمحاولة اختطاف باءت بالفشل. وأعربت أسرة زياد عن سعادتهم البالغة لزيارة المحافظ، موجهين الشكر لرجال الشرطة وكل من ساندوهم حتى عودة ابنهم. جدير بالذكر، أن الطفل زياد البحيرى ابن مدينة المحلة الكبرى، قد تعرض لحادث اختطاف مخطط له من داخل محل والده بهدف طلب مبلغ مالى كبير مقابل إطلاق سراحه، وقامت أجهزة الشرطة بالقبض على الجناة خلال 48 ساعة ما لاقى استحسانا كبيرا من جميع المواطنين.

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