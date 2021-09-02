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/648378/أمانة-البدارى-تختتم-ماراثون-دوري-مستقبل-وطن-بفوز-فريق-شباب-الوادي-على-فريق-شباب-العقال-البحرى-بأسيوط
انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس اشرف رشاد الأمين العام للحزب والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنةالخط والموازنة بمجلس النواب ومتابعة المهندس كامل الخازندار أمين مساعد الحزب بالمحافظة والأستاذ محمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة.
وتحت شعار خلى موهبتك تتكلم أقامت أمانة البدارى اليوم مباراة نهائي دوري مستقبل وطن العام الثالث على التوالي والتى فاز فيها بالمباراة فريق الوادى على فريق العقال البحرى حيث حصل الوادى على المركز الأول والعقال على المركز الثاني.
وشارك فى الحضور الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، و أحمد المنياوي أمين الشباب بالمحافظة،و مدير إدارة الشباب والرياضة بالبدارى، و أمين الحزب بالبدارى عامر عبد الرحيم، والدكتور ياسر جامع أمين التنظيم بالبدارى، والمحاسب على الشرقاوي أمين الشباب، أمين مساعد الحزب حسام ثابت والساده أعضاء هيئة المكتب بالحزب وفريق العمل بأمانة الشباب والساده أعضاء الوحدات الحزبية وتم تسليم الكأس كما تم تسليم جوائز وشهادات تقدير للفريقين الاول والثاني.
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