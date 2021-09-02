وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا ،منذ قليل، الفنان المصري ماهر سليم بعد أن وافته المنية بإحدى مستشفيات دار السلام، وذلك بعد صراع دام طويلًا مع المرض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة وعزاء الفنان القدير ماهر سليم. موعد تشيع جثمان الفنان ماهر سليم ومن المقرر تشيع جثمان الراحل من المشفى عقب ظهر الخميس، ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم. منير مكرم يعلن وفاة الفنان ماهر سليم وأعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان ماهر سليم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». ونعاه قائلًا: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. نجلة الفنان سعيد صالح تشارك في دفتر عزاء ماهر سليم كما حرصت مريم نجلة الفنان الراحل سعيد صالح على نعيه قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير ماهر سليم.. ادعوله بالرحمة ويجعله من أهل الجنة وأن يصبر أهله ومحبيه». الجدير بالذكر أن مشوار الفنان ماهر سليم شهد إنجازات عظيمة عبر خشبة المسرح والتلفزيون، حيث شغل منصب نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرًا لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013، ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام 2014، كما تولى إدارة المهرجان القومي للمسرح عام 2013.

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