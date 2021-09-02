الجاهلية والصحوة.. أحدث إصدارات وزير الأوقاف فى تفكيك الفكر المتطرف

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صورة لغلاف أحدث إصدارته العلمية ضمن سلسلة تثقيفية لبناء وعى دينى مستنير، بعنوان "الجاهلية والصحوة" وذلك لتفكيك الفكر المتطرف.





وقال وزير الأوقاف فى كتابه: "إن من أهم المفاهيم التى يجب أن تصحح مفهوم الجاهلية ومفهوم الصحوة، إذ اتخذت الجماعات المتطرفة من المغالطات وتزييف الوعى وتحميل بعض الألفاظ والمصطلحات دلالات أيديولوجية خاصة بها مع الإلحاح المستمر على ذلك، حتى اكتسب بعضها مع الوقت عند العامة تلك المعانى التى أرادت الجماعات المتطرفة تحميلها إياها".



وأضاف جمعة: "أما مصطلح الجاهلية فقد حاولت الجماعات المتطرفة إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة المعاصرة ظلما وزورا، سواء من جهة الشكل أم من جهة المضمون؛ أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة، فالجاهلية التى أطلقت على الفترة التى سبقت ظهور الإسلام، فهى ليست من الجهل ضد العلم، ولم يقل أحد إنها من الجهل نقيض الإيمـان، إنما هى من الجهـل نقيض الحلم لا العلم".

وتابع وزير الأوقاف: "أما عن مصطلح الصحوة لدى الجماعات المتطرفة والمتشددة فيحصرونه فى أمرين، الأول: الشكل والمظهر مهما كان المضمون والجوهر، والآخر: عدد أعضاء هذه التنظيمات، ونحن نرى أن الصحوة الحقيقية هى أن نملك أمرنا وكلمتنا، وننتج غذاءنا ودواءنا وكساءنا وسلاحنا، ونرفع مستوى بلدنا ومواطنينا علميا وثقافيا ومهنيا واقتصاديا ومعيشيا، أن نملك جيشا قويا وشرطة قوية واقتصادا قويا، فجيش قوى واقتصاد قوى يعنى بلدا ذا مكانة ومواطنا ذا كرامة"، مؤكدين أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا، فإن تفوقنا فى أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا".