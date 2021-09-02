فتح باب التسجيل لتنسيق المرحلة الأولى بجامعة الأزهر

أتاح موقع بوابة الحكومة المصرية، لطلاب الثانوية الأزهرية، الباب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، للعام الدراسي الجديد 2021-2022، ويمكن للطلاب التسجيل من خلال هذا الرابط، من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطلاب.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن موعد بدء التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021م لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر فى القاهرة والأقاليم.

تنسيق جامعة الأزهر

وأوضح "الشربيني" أنه سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيًّا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءًا من اليوم الخميس القادم الموافق ٢/ ٩ حتى يوم الإثنين المقبل الموافق ٦ من سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

وفي سياق متصل أوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تم رصد انتشار استمارة تسكين المدينة الجامعية فارغة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطلوب من الطلاب ملئها وتسليمها بالمدينة.

تنسيق كليات جامعة الأزهر

وحذَّر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الطلاب من أن جميع الإجراءات تجرى إلكترونيًّا دون تدخل بشري، مشيرًا إلى أن ما هو منشور ليس له أساس من الصحة، وقد يُوقِع الطلاب ضحايا لعملية نصب، وعلى المتقدمين للمدينة استكمال جميع إجراءاتهم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك؛ حفاظًا على طلابها من الوقوع ضحايا لعمليات نصب.

الثانوية الأزهرية 2021

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪.