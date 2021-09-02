/648382/بارلمبياد-طوكيو-يوسف-السيد-يفشل-في-التأهل-لنهائي-50-متر-سباحة

حقق السباح المصري يوسف السيد المركز الثامن والأخير في منافسات 50 متر حرة رجال بزمن قدره دقيقة و3.46 ثانية، في ذلك فقد فرصتة في التأهل إلي النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما احتلت السباحة المصرية اية المركز السادس في سياق 400 لتودع فرصتها في التاهلي إلي النهائيات.

سامح عبدالعزيز

حقق بطلنا المصري سامح عبد العزيز الفوز على النيجيري إساو أوجونكونلي بنتيجة ٣/١ ويتأهل لدور ثمن النهائى فى منافسات تنس الطاولة فى بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ليتأهل رسميا للدور ثمن النهائي من البطولة.

منتخب كرة الهدف

تعرض منتخب مصر لكرة الهدف سيدات للهزيمة على يد منتخب تركيا، وانتهت المباراة في الدقيقة الـ 9، عندما وصلت النتيجة 12 / 2، حيث تنص اللائحة على انهاء المباراة في حالة وصول الفرق إلى 10 أهداف.

يذكر أن منتخب تركيا، حاصل على الميدالية الذهبية في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو.

منتخب السباحة

ودع منتخب السباحة مختلط منافسات 50 متر تتابع، بعد احتلاله المركز الأخير بزمن قدره 3:19:56، حيث يتكون المنتخب من آية أيمن، وملك عبد الشافي، ويوسف محمد، وزياد كحيل.

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.