مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس العديد من المواجهات ومن أبرزها، مباراة إيطاليا ضد بلغاريا وفي تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تصفيات أوروبا تقام مباراة السويد أمام نظيرة إسبانيا في تمام الساعة 8.45 مساءً تقام مباراة ليشتنشتاين أمام ألمانيا في تمام الساعة 8.45 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 2. تقام مباراة إيطاليا أمام بلغاريا في تمام الساعة 8.45 مساءً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium. تقام مباراة المجر أمام منتخب إنجلترا، في تمام الساعة8.45 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 English. بولندا ألبانيا 8.45 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 3 English التشيك روسيا البيضاء 8.45 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 تقام مباراة إستونيا أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة 8.45 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1. تصفيات أمريكا الجنوبية بوليفيا كولومبيا 10 مساءً الإكوادور باراجواي 11 مساءً فنزويلا الأرجنتين 3 فجر الجمعة تصفيات أفريقيا تقام مباراة كينيا أمام أوغندا في تمام الساعة3 عصراً جمهوريةأمام الكونغو في تمام الساعة تنزانيا 3 عصراً النيجر أمام بوركينا فاسو في تمام الساعة 6 مساءً نامبييا أمام الكونغو في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة مدغشقر أمام بنين في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة الجزائر أمام جيبوتي في تمام الساعة 9 مساءً تقام مباراة المغرب أمام السودان في تمام الساعة 9 مساءً تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم تقام مباراة اليابان أمام منتخب عمان في تمام الساعة 12.14 ظهراً تقام مباراة كوريا الجنوبية أمام منتخب العراق في تمام الساعة 1 ظهراً تقام مباراة إيران أمام منتخب سوريا في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة الإمارات أمام لبنان في تمام الساعة 6.45 مساءً تقام مباراة أستراليا أمام الصين والتي من المقرر إقامتها في تمام 8 مساءً تقام مباراة السعودية أمام فيتنام والتي من المقرر إقامتها في تمام 8 مساءً. نتيجة مباراة مصر وانجولا حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

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