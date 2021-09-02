/648384/موعد-مباراة-إنجلترا-ضد-المجر-في-تصفيات-كأس-العالم-2022

تنطلق مباراة إنجلترا والمجر اليوم الخميس في تمام الساعة 8:45، فيما سيقام اللقاء على ملعب بوشكاش أرينا معقل منتخب المجر بحضور عدد معين من الجماهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة التاسعة بـ9 نقاط، بعد فوزه في 3 مباريات، ويليه منتخب المجر برصيد 7 نقاط، بفوزه في مباراتين وتعادله في واحدة.

إيطاليا تتوج بلقب اليورو من ملعب ويمبلي

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا تحت قيادة ساوثجيت المدير الفني للمنتخب، تأهل إلى نهائي بطولة يورو 2020 لأول مرة في تاريخه، والتقى مع منتخب إبطاليا في مباراة نهائي البطولة والذي أقيم في إويمبلي بانجلترا.

وتوج منتخب إيطاليا تحت قيادة مانشيني المدير الفني للمنتخب، ببطولة اليورو 2020، وذلك بعد التغلب على منتخب إنجلترا في نهائي البطولة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، ثم فاز منتخب إيطاليا في ركلات الترجيح.

تفاصيل المباراة

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

جاء هدف التعادل في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، عن طريق بونوتشي، من خلال ضربة ركنية على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرا بغرابة شديدة من أمام المدافعين لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

واصل المنتخب الإيطالي الضغط بعد خطف الهدف الأول في بداية أحداث المباراة، ولكن دفاعات المنتخب البرطاني في المباراة إستطاع إقاف هجمات الأوزور، عن طريق فريدريك كيازا، ولورينزو إنسيني، بقيادة المخضرم الإنجليزي هاري ماجوير، حتى الدقيقة السادسة والستون ليعود بونوتشي بمنتخب بلاده للمباراة، من خلال ركنية.

وفي وقت سابقاً أكدت التقارير أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قرر منح ساوثجيت لقب السير، وذلك تقديرا لما قدمه مع منتخب الأسود الثلاثة في بطولة كأس الأمم الأوربية "يورو 2020"، ويعد لقب السير هو أعلى لقب في إنجلترا.