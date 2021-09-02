جامعة الإسكندرية تقرر إنشاء نادى للابتكارات الطلابية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية على وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، من خلال وضع خطة للصيانة الشاملة لكل المبان والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أمس الأول.

ووفقا لبيان جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أكد رئيس الجامعة على تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية مع بداية العام الدراسى وتكثيف المحاضرات والدورات التدريبة المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية وسلامة المنشأت للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وقيام وحدة إدارة الأزمات والكوارث بإعداد خطة الطوارىء والأخلاء بالكليات.



وشدد رئيس الجامعة على استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا داخل منشأت الجامعة، وتعميم تلقى اللقاح لكل منتسبى الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفى إطار التطور الإدارى فى كل أجهزة الدولة، أكد د قنصوه على أهمية إعداد كوادر قيادية من الشباب بما يتلائم مع توجه الدولة خلال الفترة الحالية ووضع برنامج تدريبى لهم.

وناقش الدكتور قنصوه خلال الاجتماع خطة الجامعة لإطلاق مجموعة من القوافل الطبية المجتمعية المتكاملة خلال الفترة المقبلة، وكذلك آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة ومشاركة الجامعة فيها، كذلك عدد من الملفات الهامة مثل ملف محو الأمية ومكافحة الإدمان وتجديد الخطاب الدينى.



وأوضح رئيس الجامعة أن التعاون مع الصناعة جزء أصيل من عمل الجامعة من خلال نقل الخبرات العلمية لمجتمع الصناعة لتطبيقها وانتاجها، مع تفعيل دور لجنة الصناعة داخل الجامعة والاهتمام بالوحدات ذات الطابع الخاص والعمل على تعظيم مواردها واستحداث وحدات اخرى جديدة تخدم الجامعة والمجتمع.

وفى سياق التحول الرقمى وتحول الجامعة للجيل الرابع ودعم فكرة الاقتصاد القائم على المعرفة، بحث الدكتور قنصوه إنشاء Innovation club داخل جامعة الإسكندرية لدعم الابتكارات الطلابية والتعاون مع الشركات الكبرى لتمويل هذه الابتكارات وقيام وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تجميع الابتكارت الطلابية القابلة للتنفيذ بالتعاون مع مركزالتطوير الوظيفى وريادة الاعمال.

ووافق المجلس على برتوكول التعاون المشترك بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لدعم مراكز تنمية الطفولة المبكرة.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة إيمان عياد وكيل كلية زراعة سابا باشا عن إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال العام الجامعى 2020 - 2021.