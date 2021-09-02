اعتماد قائمة الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة

وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى تقدم 952 طالبًا للإعلان على الموقع الخاص بالمنح، وتم تشكيل لجنة علمية لإدارة المنح الحكومية تضم عدداً من الخبراء والأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية والمسؤولين من وزارة التعليم العالى لاختيار أفضل المرشحين للحصول على المنح المقدمة من الجامعة الأمريكية، والتأكد من استيفاء الطلبات المقدمة للشروط المعلنة من الجامعة، وإجراء اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية لمن استوفوا شروط المنحة.
ومن جانبه، أوضح أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أنه تم إجراء مقابلات لـ 44 متقدما للمنحة لتقييمهم، وانتهت اللجنة إلى اعتماد قائمة الطلاب لـ30 طالب أساسى و14 احتياطى من محافظات (المنوفية - الدقهلية - قنا - القاهرة - مطروح - الجيزة - القليوبية –الإسكندرية - الإسماعيلية - كفر الشيخ – طنطا- الفيوم- بنى سويف- جنوب سيناء- البحر الأحمر).
جدير بالذكر، أنه من شروط الإعلان أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وملتحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM ومدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوى، وحاصل على شهادة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95٪ من المدارس الحكومية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز الطلاب نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولى (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة على أن تكون درجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى للدرجات 62 ودرجة كتابة 17، وللاستمرار فى المنحة الدراسية يجب على الطلاب الحاصلين على المنحة الحفاظ على معدل تراكمى 3.0 أو أعلى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالى أعلنت عن برنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرحلة البكالوريوس للعام الدراسى 2020/2021 على موقع الوزارة الإلكترونى فى أغسطس الماضى.
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