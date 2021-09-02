الرئيس السيسي يصدق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، كما أصدر 4 قرارات مهمة نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. وتضمنت القرارات، القرار الجمهوري رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020. والقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جلبانة للمسلمين عليها. والقرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة- القطامية القديم بمحافظة السويس، لاستخدامها فى الأغراض الصناعية. والقرار الجمهورى رقم 349 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة بعض الأنشطة عليها بناحيتى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز إسنا بمحافظة الأقصر. السيسي الجريدة الرسمية قرارات جمهورية منتدي غاز شرق المتوسط عاجل

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