/648388/ماذا-قدم-محمود-شبانة-لأسوان-قبل-الأنتقال-للزمالك

اقترب محمود شبانة مدافع نادي أسوان، للإنتقال إلي صفوف الزمالك، حيث وافقت علي انتقاله، إلي صفوف القلعة البيضاء، بعد العرض الذى تقدم به الأبيض فى الساعات الماضية لضم اللاعب، وذلك بعد الحصول على موافقة اللاعب الذى أبدى رغبته فى الانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك عن انضمام محمود شبانة اليوم الخميس.

شبانة شارك مع أسوان الموسم الماضي في 32 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات، واحرز اللاعب 4 اهداف، بينما حصل علي 3بطاقات صفراء.

أعلن نادي الزمالك الإثنين الماضي، عن اول صفقاتة في الإنتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي، بعقد لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.