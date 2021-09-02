/648397/دفتر-عزاء-نجوم-الوسط-الفن-ينعون-الفنان-ماهر-سليم

رحل عن عالمنا ،مساء أمس الأربعاء، الفنان المصري ماهر سليم بعد أن وافته المنية بإحدى مستشفيات دار السلام، وذلك بعد صراع دام طويلًا مع المرض.

دوت الخليج يرصد نعي نجوم الوسط الفني للفنان الراحل ماهر سليم، الذي شكل نبأ وفاته صدمة للكثيرين.

نجوم الفن يشاركون في دفتر عزاء الفنان ماهر سليم

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصري على نعي الفنان ماهر سليم، والذي شكل رحيله صدمة للكثيرين، حيث ساد الحزن على الوسط الفني، مخلدين ذكراه بمواقفه النبيلة وأخلاقة الطيبة.

وجاء على رأسهم الفنان القدير صلاح عبد الله، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وكتب عليها "مع السلامة يا ماهر، في رعاية الله يحبيبي".

وعلق على الصورة مطالبًا جمهوره بالدعاء له قائلًا: "أرجوكم أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب، الذي عاش راضيًا ومات راضيًا ولم يحمل في قلبه يومًا كرهًا لأحد أو حقدًا على أحد ولم تغب ابتسامته الرائعة عن وجهه البشوش".

محمد جمعة يشيد بصداقة الراحل ماهر سليم

وتحدث الفنان محمد جمعة عن الأخوة والصداقة التي جمعتهما، فنشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب عليها في تأثر: "أشهد الله أنك كنت نعم الأخ ونعم الصديق.. الفنان ماهر سليم في رحاب الله.. نسألكم الدعاء".

وفي تأثر شديد نعى الفنان محمد التهامي الراحل من خلال نشره صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الرئيس فرج في فرقة ناجي عطا الله، الفنان الطيب المحترم والأخ الصديق الأستاذ ماهر سليم الله يرحمك ويحسن إليه"

وأضاف: "كنت أكتر واحد بحب اتكلم معاه.. مع السلامة يحبيبي، أتمنى الجميع يدعيله ويترحم عليه".

تشيع جثمان ماهر سليم من مسجد السيدة نفيسة

ومن المقرر تشييع جثمان ماهر سليم صباح اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر، ليتم الدفن في مقابر الأسرة طريق الفيوم.