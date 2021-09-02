/648400/بارالمبياد-طوكيو-أحمد-الدكروري-يخسر-أمام-بطل-اليابان-في-منافسات-الريشة-الطائرة

تعرض البطل المصري أحمد مجدي الدكروري للهزيمة على يد نظيره بطل اليابان، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

خسر أحمد الدكروري لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة، ثاني مبارياته في دورة ألعاب طوكيو 2020، بمجموعتين دون مقابل، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “21 – 5، 21 – 4”.

منتخب كرة الهدف

تعرض منتخب مصر لكرة الهدف سيدات للهزيمة على يد منتخب تركيا، وانتهت المباراة في الدقيقة الـ 9، عندما وصلت النتيجة 12 / 2، حيث تنص اللائحة على انهاء المباراة في حالة وصول الفرق إلى 10 أهداف.

يذكر أن منتخب تركيا، حاصل على الميدالية الذهبية في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو.

منتخب السباحة

ودع منتخب السباحة مختلط منافسات 50 متر تتابع، بعد احتلاله المركز الأخير بزمن قدره 3:19:56، حيث يتكون المنتخب من آية أيمن، وملك عبد الشافي، ويوسف محمد، وزياد كحيل.

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.