/648402/القانون-يتصدى-لجريمة-الاعتداء-الجنسي-على-الأطفال-بعقوبات-رادعة
تصدى قانون العقوبات المصري لجرائم الاعتداء الجنسي على الاطفال، والتي انتشرت بشكل كبير الأونة الأخيرة، وذلك بوضع عقوبات مغلظة تصل للسجن المشدد.
جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال
ونصت المادة 268 من القانون على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
فيما نصت المادة 269 من ذات القانون على انه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
جدير بالذكر أن النيابة العامة بمركز المنصورة، قد قررت في وقت سابق إحالة سائق، 58 سنة، بإحدى قرى الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامه بالتحرش بعدد من الأطفال بالقرية في سن تتراوح ما بين 4 و11 سنة أثناء توجههم لحفظ القرآن الكريم بجوار منزله، بعدما استدرجهم بحجة شراء حلويات.
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