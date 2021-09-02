/648403/حسانين-توفيق-يكتب-تحية-لمشروع-الأوقاف-لتوعية-الأطفال

تابعت بإهتمام إعلان وزارة الأوقاف عن تخصيص عدد من البرامج والمطبوعات للأطفال، ضمن خطتها للاهتمام بالنشء وحمايتهم من الأفكار المتطرفة منذ الصغر، وفى إطار استراتيجية بناء الإنسان، وقناعتها بأن بناء وعى الطفل بمنتج ثقافى جاد وواعى لا يقل أهمية عن بناء الأوطان، جميل أن تعبر الوزارة بهذا الوضوح عن قناعتها وأن يكون مشروعها هو بناء الانسان ،وأن يكون مدخلها لتنفيذ هذا المشروع هم الأطفال و الأجيال التي نعمل كلنا لضمان مستقبل أفضل لها .

وزارة الأوقاف والاهتمام بالنشئ المصري

المرجعية الحاكمة للمشروع بحسب وزارة الأوقاف هي رؤية الحكومة 2030" فيما يتعلق بمحور الطفل والتى أكدت أهمية إتاحة الخدمات الثقافية لكافة فئات المجتمع، وتمكين كافة الفئات الاجتماعية من الحق فى الوصول إلى المعرفة، تزايد عمليات رقمنة المنتجات الثقافية والفنية والمعرفية لسهولة الوصول إليها عن طريق الإنترنت ،وبالتالي فان حق الأطفال علينا اليوم هو انتاج مزيد من البرامج والمواد واتاحتها عبر المنصات الرقمية المختلفة حتى لا يكونوا فريسة للمعلومات المغلوطة والمغرضة.

حسانين توفيق والتعليم

الوزارة تقول انها تقدم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من 6 سنوات سلسلة فيديوهات تناقش العقائد و تشرح بعض الأمور الوجودية التى يصعب على الأهل شرحها وتبسيطها لأبنائهم كشرح معنى وجود الله أو قدرة الله وأيضا العبادات والآداب العامة كتعليم الوضوء وآداب الطعام وغيرها وتقدم للأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة من 9 الى 12 سنة مجلة ثقافية تم تطويرها وتحديثها ليواكب التطورات التكنولوجية ،بالإضافة الى سلاسل ثقافية للسن الأكبر ،وفى تقديري أن الوزارة تقوم بعمل عظيم يحتاج الى دعم كبير من وسائل الاعلام وتعاون مع باقي الوزارات المعنية بالأطفال مثل التربية والتعليم والثقافة حتى نضمن وصول هذه المواد الى يد كل طفل .

لا يمكن أن نترك أطفالنا فريسة لقيم وافدة وغريبة علينا واعتقد أن كل وزارة تتعامل مع الأطفال لو اهتمت فقط بالجانب التربوى والقيمي وزرع الفضائل في أبنائنا ستحصد مصرا جيلا فريدا يقود المستقبل.