عربيتك.. النشرة المرورية: زحام بمحور 26 يوليو والدائرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، ويقدمه الإعلامى معتز عاطف، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى الطرق الدائرية منها دائرى الخصوص والكونيسة والمنيب المتجه للأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق المتجه للفنجرى ومدينة نصر، كذلك الأمر أعلى مطلع كوبرى الفردوس القادم من العروبة والمتجه لصلاح سالم.

وأشار إلى أن هناك أعمال فى نفق الأوتوستراد فى الطريق القادم من الدائرى الأوسطى والواحات ومتجه للقطامية.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.