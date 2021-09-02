إنفوجراف.. ضوابط التحويل بين كليات جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد -

وصرح الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأنه يجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلى – اعتبارى) الذى قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.



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