لـ21 يوما.. غلق كلى لمنزل «الدائرى» القادم من المريوطية باتجاه البحر الأعظم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة إنه فى إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق فإنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم.





ونوهت محافظة الجيزة بأن الأعمال ستستلزم إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم وذلك لمدة 21 يوم ابتداء من الساعة 8 صباح غداً الجمعه الموافق 3 سبتمبر2021 حتى صباح يوم الجمعه الموافق 24 سبتمبر 2021 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.



ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أى معوقات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين وهى كالآتى:-



حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى للقادم من المريوطية وترغب فى السير اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير إتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى "الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه" واستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مرورا بميادين المنيب والطريق السطحى لكوبرى والى ثم الدوران والعوده مره أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم اتجاه نفق عباس.



كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كل وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاءة اللازمه بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الارشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.