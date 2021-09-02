جامعة الإسكندرية تناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، من خلال وضع خطة للصيانة الشاملة لكافة المبان والمعامل والاجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، بالمقر الإدارى للجامعة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية مع بداية العام الدراسى، وتكثيف المحاضرات والدورات التدريبة المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية وسلامة المنشأت للحفاظ على الارواح والممتلكات، وقيام وحدة إدارة الأزمات والكوارث بإعداد خطة الطوارىء والأخلاء بالكليات.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد داخل منشأت الجامعة، وتعميم تلقى اللقاح لكل منتسبى الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشدد قنصوه، على أهمية اعداد كوادر قيادية من الشباب بما يتلائم مع توجه الدولة خلال الفترة الحالية ووضع برنامج تدريبى لهم، فى إطار التطور الإدارى فى كل أجهزة الدولة.

وناقش قنصوه، خلال الاجتماع، خطة الجامعة لإطلاق مجموعة من القوافل الطبية المجتمعية المتكاملة خلال الفترة المقبلة وكذلك اخر مستجدات مبادرة حياة كريمة ومشاركة الجامعة فيها، كذلك عدد من الملفات الهامة مثل ملف محو الأمية ومكافحة الأدمان وتجديد الخطاب الدينى.