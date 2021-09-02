عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفلسطينى بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بقصر الاتحادية.



جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بقصر الاتحادية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية اليوم.

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